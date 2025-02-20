США хочуть укласти угоду щодо корисних копалин до переговорів про припинення війни з Росією.

Адміністрація нинішнього президента США Дональда Трампа може спробувати укласти з Україною спрощену угоду з видобутку корисних копалин. Цей крок дасть змогу пізніше обговорити детальніші умови, наприклад, скільки ресурсів України належатиме Вашингтону.

Агентство Reuters пише, що відмова президента Володимира Зеленського підписати пропозицію США, згідно з якою Вашингтон отримав би 50% критично важливих мінеральних ресурсів України, включно з графітом, ураном, титаном і літієм, дала зрозуміти, що досягнення повноцінної угоди потребує більше часу.

Трамп хоче укласти договір з Києвом, перш ніж збільшити військову допомогу Україні або просуватися в спробі стати посередником в офіційних мирних переговорах між Києвом і Москвою, щоб покласти край війні, яку спровокувала Росія.

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Американська сторона все ще прагне укласти угоду, незважаючи на розкол між Трампом і Зеленським.

Незрозуміло, якою мірою первісна пропозиція США була сформульована як компенсація за минулі поставки зброї або за майбутні. Але Зеленський сказав, що вона занадто сильно сфокусована на інтересах США і не містить гарантій безпеки для Києва.

Джерело сказало, що Україна готова укласти угоду з адміністрацією Трампа. Інше джерело також сказало, що Київ готовий піти на угоду, але вона не повинна виглядати такою ж "хижою", як угода, яку вперше запропонували США.

Переглянутий, спрощений підхід допоможе США обійти численні юридичні та логістичні перешкоди і дасть їм час для пізніших переговорів щодо деталей, включно з розподілом доходів.

"США історично не використовували обмін природних ресурсів на допомогу, але це перевірений і випробуваний інструмент у китайській грі з корисними копалинами", - каже Грейслін Баскаран, директорка програми з безпеки критичних мінералів у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

За словами Тайсона Баркера, колишнього заступника спеціального посланця США з питань економічного відновлення України, Київ вкрай зацікавлений у встановленні глибших економічних і безпекових відносин із Вашингтоном, а також у визнанні значних американських інвестицій, уже зроблених у майбутнє країни.

"Українці більш ніж готові надати Штатам додаткові переваги у вигляді пільгового доступу до найважливіших копалин у відповідь на мільярди доларів, які американські платники податків вклали в Україну", - сказав він.

За словами Баркера, аналогічні умови мають бути запропоновані й іншим країнам, які надали Україні значну допомогу під час війни, зокрема Канаді, Великій Британії, Японії та ЄС.

Угода про корисні копалини - головні новини

На початку лютого американський лідер Дональд Трамп заявив про бажання отримати доступ до українських корисних копалин в обмін на допомогу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не дав підписати угоду про корисні копалини зі США, пояснивши, що "вона не готова і не захищає інтереси України".

У відповідь Трамп звинуватив Київ у зриві договору про корисні копалини, який, як він думав, допоміг би повернути витрачені на підтримку українців гроші.

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