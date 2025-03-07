РФ вимагає не лише передачі їй не окупованих територій чотирьох регіонів України, але й визнання за нею цих завоювань.

Москва хоче, аби її територіальні завоювання в Україні були визнані в майбутній мирній угоді. Цю позицію довели до відома Вашингтона, заявив в інтерв’ю Sky News посол Росії у Великій Британії Андрій Келін.

"Нам потрібна буде нова Україна як нейтральна, без’ядерна держава. Потрібно визнати територіальну ситуацію. Ці території включені в нашу конституцію, і ми будемо продовжувати наполягати на тому, щоб усі сили української влади залишили ці території", – сказав він.

На запитання, чи вважає він, що американці погодяться віддати окуповану українську землю Росії, він сказав, що "американці насправді розуміють реальність".

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За словами Келіна, Росія "категорично виключає" перспективу розміщення миротворців НАТО в Україні, як це пропонують прем’єр-міністр Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон. На думку російського посла, "вони не мають правил застосування", і тому просто "сидітимуть у містах", що є "безглуздим".

Разом з тим Келін вважає "божевільною ідеєю" пропозицію про тимчасове перемир’я.

"Ми ніколи цього не приймемо, і вони це чудово усвідомлюють. Ми приймемо остаточну версію [мирної угоди] лише тоді, коли збираємося її підписати. До того часу все дуже хитке. Ми намагаємося знайти рішення на полі бою, поки адміністрація США не запропонує щось конструктивне", – заявив він.

Перспективи миру в Україні

Як писав УНІАН, аналітики литовської розвідки не вірять у можливість припинення війни в Україні дипломатичними методами у найближчі шість місяців. Усе через те, що Володимир Путін упевнений в можливості військової перемоги.

У звіті стверджується, що РФ має ресурси для продовження війни протягом багатьох років. При цьому аналітики переконані, що зупинка війни дипломатичними зусиллями не вирішить стратегічних проблем безпеки і просто поверне ситуацію в глухий кут, подібний до того, який Путін вирішив обійти повномасштабним вторгненням у лютому 2022 року.

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