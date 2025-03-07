При цьому дипломатичне розв'язання війни не вирішить жодних проблем безпеки.

Припинення війни в Україні за допомогою дипломатичних методів малоймовірне в найближчі шість місяців, оскільки Володимир Путін упевнений, що зрештою переможе. Про це йдеться у звіті Служби зовнішньої розвідки Литви, пише Bloomberg.

У звіті стверджується, що у Москви є ресурси, щоб продовжувати війну протягом багатьох років. При цьому Кремль заявляє, що мир з Україною можна досягти тільки на його власних умовах, і що Захід і Київ повинні змиритися з поразкою.

Згідно зі звітом, дипломатичне розв'язання війни не вирішить жодних проблем безпеки, оскільки воно просто призведе до того, що Росія повернеться в "глухий кут", який Путін порушив своїм повномасштабним вторгненням у лютому 2022 року.

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Також наголошується, що Кремль, імовірно, вважає, що відносини із Заходом перебувають у "сірій зоні між війною і миром", і почувається досить сміливим, щоб почати акти саботажу:

"Навіть якщо війна в Україні закінчиться або буде заморожена, загрози, що виходять від Росії - військова агресія, саботаж і діяльність з надання впливу - збережуться. Москва перегляне тільки свої пріоритетні цілі".

Водночас у литовській розвідці вважають, що Росія навряд чи зможе почати великомасштабну звичайну війну проти всього західного військового альянсу в середньостроковій перспективі. Однак вона "може розвинути військовий потенціал, достатній для початку обмежених військових дій проти однієї або кількох країн НАТО".

Перемир'я з Росією - новини

Як повідомляв УНІАН, після саміту європейських лідерів "Securing Our Future" президент Франції Еммануель Макрон запропонував часткове перемир'я, що передбачатиме припинення бойових дій у повітрі, на морі та щодо енергетичної інфраструктури.

У Парижі сказали, що ця ініціатива має перевірити готовність Росії до мирних переговорів і створити умови для досягнення стійкого миру.

Водночас секретар оборонного комітету Верховної Ради України Роман Костенко не вірить у повне завершення війни цього року.

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