У Кремлі заявили, що ця війна для Росії є "екзистенційною".

Президент США Дональд Трамп порівняв війну в Україні з бійкою двох дітей, у відповідь на це в Кремлі заявили, що ця війна для Росії є "екзистенціальною". Про це сказав прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, назвавши війну "питанням майбутнього" РФ.

"Тут, звичайно, у президента США може бути своя точка зору на те, що відбувається, але для нас це екзистенціальне питання - це питання наших національних інтересів, це питання нашої безпеки і майбутнього нас самих і наших дітей, майбутнього нашої країни", - цитує Пєскова Reuters.

При цьому він заявив, що Росія не думає, що Трамп таким чином намагається відмовитися від своєї посередницької місії. Пєсков також додав, що Москва вдячна США за посередницькі зусилля, і важливо, щоб контакти з Вашингтоном тривали.

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Трамп і війна в Україні

Нагадаємо, під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом порівняв війну Росії проти України з бійкою між "двома маленькими дітьми" в парку.

"Іноді, коли ви бачите в парку двох маленьких дітей, які б'ються і ненавидять один одного, ви намагаєтеся їх розтягнути, вони не хочуть... іноді краще дати їм трохи побитися, а потім уже розтягнути", - заявив президент США.

Раніше The Atlantic писав, що українська операція "Павутина" розпалила невдоволення Трампа і спровокувала нові дебати в Білому домі стосовно того, чи повинні Сполучені Штати покинути Україну.

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