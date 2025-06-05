Політик запевняє, що він "з Україною" та за припинення вбивств.

Російська Федерація готується вкотре атакувати Україну, назвавши це "відповіддю" на операцію Служби безпеки України "Павутина".

Про це під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Він зазначив, що Вашингтон і Берлін "незадоволені" кровопролиттям в Україні, однак вірять, що зрештою зможуть його зупинити:

"Путін отримав сильний удар, і я не думаю, що він грає в ігри. Він сказав, що у них немає іншого вибору, окрім як напасти. І це, ймовірно, буде не дуже приємно. Я сказав: "Не робіть цього, ви не повинні цього робити".

На питання журналіста, чи готовий він чинити більше тиску на кремлівського правителя Путіна, американський президент заявив, що саме він припинив будівництво російського газопроводу "Північний потік-2". Також він порівняв Москву та Київ з двома маленькими дітьми, які "б'ються як божевільні в парку".

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"Дедлайн для санкцій проти Росії у мене в голові. Ми будемо дуже жорсткими. Це може стосуватися обох країн", - відповів він.

Реакція Росії на операцію "Павутина"

Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України здійснила масовану атаку на чотири стратегічні авіабази Росії за допомогою FPV-дронів, які були приховано доставлені на місце запуску в фурах.

Згідно із заявою служби результаті атаки було пошкоджено або знищено 41 російський літак, включаючи бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3 та літаки раннього попередження А-50.

За оцінками СБУ, завдано збитків на суму до 7 мільярдів доларів, що становить близько 34% стратегічних носіїв крилатих ракет Росії на основних аеродромах базування.

Міністерство оборони Росії назвало атаку "терактом з застосуванням FPV-дронів" і заявило, що на аеродромах у Мурманській та Іркутській областях сталося загоряння кількох одиниць авіаційної техніки.

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