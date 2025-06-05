Американський президент справді вважає, що Україна має слухняно бігати на переговори в Стамбул, куди росіяни возять неприйнятні ультиматуми.

Операція "Павутина", яка коштувала Росії кількох десятків стратегічних ракетоносців, стала великою перемогою України, і президент США Дональд Трамп цим вкрай не задоволений. Про це на сторінках журналу The Atlantic пише журналіст Джонатан Лемайр.

"Удари українських безпілотників глибоко в Росії завдали принизливого удару по Москві. Захисники Києва відзначили атаку як тріумф сучасної війни та попередження президенту Росії Володимиру Путіну. Але надзвичайна операція викликала іншу реакцію в Білому домі: гнів", – пише він.

Лемайр посилається на заяви інсайдерів в Білому домі, які повідомили про розчарування Трампа через те, що українська операція може ескалювати конфлікт.

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"Ці джерела повідомили мені, що удар безпілотника знову розпалив давнє невдоволення президента [Трампа] президентом України Володимиром Зеленським і спровокував нові дебати в Білому домі щодо того, чи повинні Сполучені Штати покинути Україну", – пише він.

Один з радників президента США розповів журналісту, що протягом усієї війни Трамп вважав Зеленського "поганим хлопцем" і "гарячою головою", — тим, хто штовхає світ до Третьої світової війни.

"Цього тижня Трамп приватно повторив тезу правого крила, розкритикувавши Зеленського за нібито показуху після атак дронів. За словами радника, Трамп був вражений зухвалістю ударів, але вважає, що Зеленський мав би зосередитися на переговорах між Україною та Росією у Стамбулі", – пише Лемайр.

На думку журналіста, "роздратований Трамп" роздумує про самоусунення із російсько-української війни. На це, ймовірно, вказує, те, що у вчорашній розмові з Путіним президент США намагався змінити тему і зосередитися на проблемі іранської ядерної програми.

Останні заяви Трампа про Україну

Як писав УНІАН, раніше сьогодні Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії, аби змусити її до закінчення війни. Він зауважив, що готовий діяти жорстко і додав, що це може стосуватися також України.

Сьогодні Трамп також провів телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном, після якої похвалився, що за півтори години розмови вони взагалі не чіпали тему війну в Україні.

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