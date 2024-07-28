Військово-морська активність Росії, найімовірніше, зросла через підтримку США України у війні проти РФ.

Російські військові кораблі знову прибули на Кубу. Це вже другий такий візит за останні кілька місяців.

Телеканал Fox News повідомив, що патрульний корабель "Неустрашимый", навчальне судно "Смольный" і допоміжні кораблі Балтійського флоту мають відплисти у вівторок, 30 липня.

Напруженість між США і Росією зросла після вторгнення в Україну 2022 року, а російська військово-морська активність посилилася через підтримку Києва з боку Вашингтона.

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Водночас відносини між союзниками по холодній війні Росією і Кубою помітно покращилися, оскільки комуністична країна бореться з економічною кризою, яка, на її думку, спричинена американськими санкціями.

Контакти на вищому рівні між двома країнами зросли до рівня, небаченого з часів розпаду СРСР. Президент Куби Мігель Діас-Канель чотири рази відвідував Москву.

Росія постачає нафту, борошно і дедалі більше туристів до карибської країни, яка відчуває брак грошей і товарів, тоді як її громадяни щодня страждають від перебоїв з електрикою та інших проблем, що призводить до розрізнених протестів і рекордної міграції.

Російські ВМС біля берегів Куби - останні новини

12 червня на Кубу прибула російська військово-морська флотилія. Тоді біля берегів Куби "засвітився" один із нових підводних човнів Росії, що викликало найбільше занепокоєння в НАТО. Йдеться про атомний підводний човен із крилатими ракетами "Казань".

Видання The Telegraph писало, що цим розгортанням Росія прагнула продемонструвати, що вона може керувати оперативною групою на відстані. Але журналісти нагадали, що російський флот зазнав поразки в Чорному морі від держави, яка не має військово-морського флоту.

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