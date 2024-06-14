У США вважають, що російські військові кораблі, які прибули в кубинські води, не становлять загрози.

Військові кораблі РФ прибули в порт кубинської столиці Гавани для спільних зі збройними силами Куби військово-морських навчань.

В американській адміністрації підтвердили, що російські кораблі не становлять загрози. "Ми стежимо за маршрутами. Ні кораблі, ні підводний човен не становлять прямої загрози США", - сказав на умовах анонімності представник адміністрації.

Представник Держдепартаменту заявив, що такі маневри РФ на Кубі є "звичайними військово-морськими візитами". Водночас у РФ запевнили, що цей візит не становить загрози і триватиме шість днів. А Куба заявила, що подібні маневри є стандартною практикою для військово-морських підрозділів дружніх до Гавани країн і що кораблі, які беруть участь у маневрах, не несуть ядерної зброї і не становлять загрози.

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У порт Гавани прибули паливозаправник "Академік Пашин", буксир "Микола Чикер", атомний підводний човен (АПЧ) "Казань" і фрегат "Адмірал Горшков". АПЧ "Казань", проєкту Ясень-М, про який в росЗМІ було багато хвалебних статей, відомий тим, що його не здали у термін у 2017 році. Його відправили на "доопрацювання через конструктивні недоліки".

Американські офіційні особи прогнозують, що російські кораблі залишаться в регіоні на все літо і, можливо, зроблять зупинку у Венесуелі.

Матьє Булеге з інституту міжнародних відносин у Лондоні вважає, що в контексті повномасштабного вторгнення РФ в Україну, ці маневри є своєрідною провокацією, щоб показати, що "РФ не ізольована в міжнародному співтоваристві і може взаємодіяти з іншими державами", передає Голос Америки.

"Здатність флоту РФ підтримувати конкурентоспроможність проти американського флоту, особливо на такій відстані, обмежена до крайнощів у будь-якому контексті воєнних дій", - висловив думку старший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних служб у Лондоні Сідарт Каушал.

Інші новини про флот РФ біля берегів Куби

Біля берегів Куби "засвітився" один із нових підводних човнів Росії, що викликає найбільше занепокоєння в НАТО. Він перебуває там напередодні запланованих військових навчань.

Атомний підводний човен із крилатими ракетами "Казань" із відносно нового класу. Ці субмарини роками хвилювали збройні сили США та Заходу через свою непомітність та ударні можливості.

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