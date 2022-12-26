Системи морської навігації не можуть нормально працювати і показують справжні "чудеса" через глушилки GPS.

Росіяни влаштували "радіолокаційний Бермудський трикутник" у портовій зоні Новоросійська після перебазування туди підводних човнів з Криму. Про це свідчать дані сайту відстеження кораблів MarineTraffic.

Цей сайт показує в реальному часі карту розташування всіх кораблів, оснащених системою автоматичної ідентифікації (ais). Ця система використовує американське супутникове угруповання глобального позиціонування (GPS), що має дає досить високу точність визначення координат корабля.

Однак на початку минулого тижня карта MarineTraffic стала показувати абсолютно неможливу картину в районі Новоросійська. Там відразу 10 кораблів (сім нафтових танкерів і три суховантажі) пришвартувалися не в морському порту, а запливли вглиб суші і стали на якір в аеропорту сусіднього міста Геленджик.

Відео дня

За версією видання The Moscow Times, причиною збою у відображенні фактичного місцезнаходження кораблів стала робота систем глушіння GPS, використовувана російськими військовими для прикриття бази підводних човнів.

Відзначається, що це не перший подібний випадок в Новоросійську. У 2017 році хімовоз "Atria" теж "заблукав" на підході до порту цього міста. За словами капітана, система навігації визначала положення судна на відстані 25-30 миль від фактичного місцезнаходження — якраз в аеропорту Геленджика. Того дня в аеропорт "телепортувалися" близько 25 кораблів.

Передислокація російського флоту з Криму до Росії

Росіяни почали перекидати частину свого військового флоту з окупованого Криму до Новоросійська ще влітку, коли стала очевидною загроза для Севастопольської бухти.

29 жовтня невідомі морські безпілотники атакували і пошкодили кілька кораблів російського військового флоту, що стояли в Севастопольській бухті. Після цього ще частину флоту росіяни перевели на схід Чорного моря.

Однак пізніше з'ясувалося, що навіть бази в Новоросійську не є цілком безпечними для російського флоту. Невідомі безпілотники атакували їх і там.

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