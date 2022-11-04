У Росії пригрозили Великій Британії відповідальністю за зростання напруженості між двома країнами.

У четвер, 3 листопада, Міністерство закордонних справ Російської Федерації викликало посла Великої Британії у Москві Дебору Броннерт і висловило їй "рішучий протест" через нібито причетність Лондона до атаки на кораблі Чорноморського флоту в окупованому Севастополі.

Як заявили в МЗС РФ, такий "протест" висловили через активну участь військових фахівців Великої Британії у підготовці та постачанні підрозділів українських військ "з метою проведення диверсійних операцій на морі".

"Подібні конфронтаційні дії англійців несуть у собі загрозу ескалації ситуації і можуть призвести до непередбачуваних та небезпечних наслідків", – йдеться у повідомленні.

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Водночас на сайті МЗС Росії пригрозили Великій Британії відповідальністю за зростання напруженості між двома країнами.

"У разі продовження таких актів агресії, що загрожують прямим втягуванням у конфлікт, вся відповідальність за їхні згубні наслідки та зростання напруженості у відносинах між нашими державами цілком лежатиме на британській стороні", — заявили в міністерстві.

Атака на кораблі РФ в окупованому Севастополі

Вранці, 29 жовтня, в окупованому Севастополі пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо, що в Севастопольській бухті було уражено не менше трьох кораблів Чорноморського флоту Росії. Надводні безпілотники USV фактично прорвали оборону окупантів.

На початку листопада 2022 року в мережі з'явилися супутникові знімки, на які потрапив російський фрегат типу "Адмірал Григорович" – "Адмірал Макаров", який потенційно отримав пошкодження 29 жовтня.

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