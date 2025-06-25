Раніше плани на цю зустріч підтверджували обидва лідери.

Президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрілися на полях саміту НАТО, який проходить сьогодні в Нідерландах. Про це повідомляє власний кореспондент УНІАН у Гаазі. Цю інформацію журналістам підтвердив прессекретар президента Сергій Нікіфоров.

Це перші переговори лідерів за останні 2 місяці. Минулого разу Зеленський бачився з Трампом у Ватикані, у квітні цього року. Обидва їздили туди на похорон Папи Римського Франциска.

Їхня зустріч на саміті G7 у Канаді раніше в червні так і не відбулася через достроковий від'їзд Трампа на тлі загострення на Близькому Сході.

Відео дня

Саміт НАТО: що потрібно знати

Як писав УНІАН, раніше організатори скоротили програму саміту НАТО, щоб догодити Трампу. Зокрема було вирішено не проводити засідання Ради Україна-НАТО, щоб зайвий раз не дратувати Трампа.

У підсумковому комюніке саміту країни альянсу також помітно пом'якшили риторику щодо Росії, що, вочевидь, теж було поступкою американському президенту. У документі Росію описано як "довгострокову загрозу" для Альянсу, але в ньому немає згадки про майбутнє членство України в НАТО, що минулими роками під різними формулюваннями містилося в таких комюніке.

Вас також можуть зацікавити новини: