Перед зустріччю з Трампом: Зеленський з'явився на саміті НАТО в костюмі (відео)

При цьому український лідер не зробив вибір на користь класики, вдягнувши костюм з рисами стилю мілітарі.

Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт НАТО в Гаагу у класичному одязі, але не відмовився від стилю мілітарі зовсім.

У мережі з'явилось відео прибуття українського лідера на саміт. Він з'явився не у мілітаризованому хакі, як зазвичай, а надав перевагу більш офіційному костюму.

Зеленський одягнув куртку, льняну сорочку та штани, які виглядають класично, але все одно мають риси мілітарі.

Відео дня

Нагадаємо, Зеленський вдягав щось схоже на діловий костюм всього кілька разів за час повномасштабної війни Росії з Україною. У травні цього року під час візиту в Берлін український лідер з'явився на публіці у чорному костюмі, хоч і не класичному. Такий же костюм він вдягав на похорон Папи Франциска та інавгурацію Папи Лева.

Дискусії навколо одягу Зеленського

Неофіційний одяг Зеленського неодноразово викликав дискусії у ЗМІ та політикумі. Найбільш скандальною була історія у лютому цього року, коли Зеленський відвідав Білий дім та вступив у публічну суперечку з Дональдом Трампом.

Видання Axios повідомило, що президент США Дональд Трамп ще до суперечки із Зеленським був злим через вбрання українського президента. Нібито радники Трампа просили команду Зеленського, щоб на зустріч український лідер прибув у діловому костюмі, однак він приїхав до Білого дому у більш формальному чорному костюмі з національним символом України. Сьогодні обидва президенти мають зустріч.

Журналіст видання RSBN дорікнув українському президентові, що той не одягнув костюм. Зеленський же у відповідь сказав: "Я носитиму його, коли в нас завершиться війна. Може, такий, як у вас. Може, кращий. Може, дешевший. Побачимо!".

Вас також можуть зацікавити новини: