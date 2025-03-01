На думку французького президента, серед держав-членів ЄС буде досягнуто одностайності в цьому питанні.

У четвер, 6 березня, відбудеться позачерговий саміт лідерів ЄС. Там, як очікується, розглянуть критично важливе питання побудови європейської оборонної архітектури.

"Мета цієї зустрічі – посилити підтримку України та надати Єврокомісії мандат на якнайшвидший запуск масштабного спільного фінансування, адже на кону наша безпека", – заявив президент Франції Еммануель Макрон газеті La Tribune.

На його думку, попри небажання збільшувати фінансування, яке вже висловлювали "ощадливі країни", серед держав-членів ЄС буде досягнуто одностайності в цьому питанні.

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"Тому цей саміт 6 березня є дуже важливим. Це величезне фінансування, ймовірно, становить сотні мільярдів євро", – додав Макрон.

Він усвідомлює, що на реалізацію такого проекту підуть роки.

"Тому в короткостроковій перспективі ми повинні зробити все можливе, щоб зберегти підтримку американців. Багато європейських країн побудували свою безпеку на трансатлантичному зв'язку. Нам потрібно повернутися до дуже старих європейських звичок. Зараз без чверті північ, але ми все ще маємо перевагу. У нас все ще є засоби для забезпечення успіху цього європейського стратегічного стрибка вперед", – констатував він.

Збільшення витрат на оборону в Європі

Велика Британія планує найбільше збільшення видатків на оборону з часів холодної війни. Лондон хоче вийти на рівень у 2,5% ВВП до 2027 року з перспективою збільшення до 3% у подальшому. Про відповідні наміри заявив нещодавно премʼєр-міністр Британії Кір Стармер.

Про збільшення витрат говорять і в Данії. Там видатки на оборону хочуть наростити до рівня у понад 3% економічного виробництва, аби протистояти загрозам з боку РФ. Країна додатково витратить 17 млрд доларів до 2033 року.

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