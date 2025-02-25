Міністерство оборони Великої Британії заявило, що у 2023/24 фінансовому році воно витратило 68,3 млрд доларів.

Велика Британія планує найбільше збільшення видатків на оборону з часів холодної війни. Лондон хоче вийти на рівень у 2,5% ВВП до 2027 року з перспективою збільшення до 3% у подальшому.

Про такі наміри повідомив прем’єр-міністр Британії Кір Стармер напередодні своєї поїздки до Сполучених Штатів Америки, пише Reuters. Як він зазначив під час виступу в британському парламенті, такий крок робиться для того, запропонувати Європі більшу підтримку на тлі переговорів США із Росією.

"Цей уряд розпочне найбільше стійке збільшення оборонних витрат з часів закінчення холодної війни", – сказав Стармер, додавши, що разом з витратами на розвідувальні служби вони сягнуть 2,6% ВВП з 2027 року.

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Це означає, що з 2027 року Британія щороку витрачатиме на оборону на 13,4 мільярда фунтів стерлінгів (17 мільярдів доларів США) більше. Міністерство оборони Великої Британії заявило, що у 2023/24 фінансовому році воно витратило 53,9 мільярда фунтів стерлінгів (68,3 млрд доларів США).

Державні видатки у Британії вже виснажені, тож Стармер заявив, що це збільшення витрат на оборону буде повністю оплачено за рахунок скорочення міжнародної допомоги на 40%. За його словами, це є необхідним кроком для того, щоб запропонувати Україні та Європі підтримку в "нову еру". Бюджет міжнародної допомоги буде скорочено з 0,5% валового національного доходу до 0,3% у 2027 році.

Востаннє Британія скорочувала свій бюджет допомоги в листопаді 2020 року, під час економічної кризи, спричиненої пандемією COVID-19. Тоді цей крок розкритикували багато осіб.

Європа збільшує видатки на оборону

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі повідомляв, що цього року королівство збільшило витрати на оборону майже на 3 мільярди фунтів стерлінгів (3,8 мільярда доларів).

Крім того, Данія планує збільшити свої витрати на оборону до понад 3% економічного виробництва, аби протистояти загрозам з боку РФ. Країна додатково витратить 17 млрд доларів до 2033 року.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав Європу збільшувати витрати на оборону. Він зазначив, що вже третина країн-членів НАТО досягли витрат на оборону у розмірі 2% від ВВП, але цього недостатньо для того, аби забезпечувати безпеку в майбутньому.

У середині лютого видання FT писало, що військовий бюджет РФ перевищив витрати на оборону країн ЄС разом узятих.

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