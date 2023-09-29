Міністр переконаний, що, попри зусилля РФ, болгари зрештою підтримають перехід на євро.

Болгарія дотримується плану переходу на євро до 2025 року, прагнучи стати 21-ою країною єврозони. Однак, як стверджує міністр фінансів Ассен Василєв, фейкові ЗМІ та проросійські політичні партії намагаються завадити цьому, пише Bloomberg.

"Сайти фейкових новин, скоординовані атаки і політичні партії, що мають дуже тісні зв'язки з Росією, прагнуть підірвати довіру до євро під час кампанії, пік якої припав на літо. Ми бачили фейкові новини, ми бачили російську пропаганду. Росія намагатиметься зупинити подальшу європейську інтеграцію в цілому і спробує дестабілізувати будь-які зусилля в цьому напрямку з боку будь-якої країни", – каже Василєв.

Водночас міністр переконаний, що, попри зусилля РФ, болгари зрештою підтримають перехід на євро.

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"Хоч тут, ймовірно, багато проросійських настроїв і значно більше російської пропаганди, болгари достатньо розумні, щоб розуміти, в чому полягаютть їхні інтереси. Люди починають бачити переваги не тільки в прив’язці до євро через валютну раду, яку ми маємо, але й в тому, щоб фактично мати євро", – сказав він.

Євроінтеграція Болгарії - що треба знати

Болгарія приєдналася до Європейського Союзу з початку 2007 року. Наразі уряд найбіднішої країни-члена ЄС прагне перейти з болгарського лева на євро. Болгарський лев вже прив’язаний до євро в рамках валютної ради.

Війна, розв’язана Росією проти України, та енергетична криза в Європі спровокували сплеск інфляції в Болгарії. На тлі цього поширилися побоювання, що запровадження в країни єдиної з ЄС валюти може спричинити зростання цін.

Цього року болгарська проросійська партія "Відродження", яка також виступає за вихід країни з НАТО, проводила протести проти євро, під час яких розмахували російськими прапорами та скандували антизахідні гасла.

Планувалося, що перехід на євро відбудеться з 1 січня 2024 року. Та в лютому поточного року було оголошено нову дату – 1 січня 2025 року.

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