Правоохоронці розшукали маленьку доньку вбитої.

Убивство українки в Німеччині обросло новими подробицями - знайдено маленьку доньку жертви, за якою доглядали двоє чоловіків.

Дитина зникла після того, як її матір убили, і двох чоловіків, у яких її знайшли, затримали за підозрою в убивстві, пише "BILD на русском" у Telegram. За його даними, дівчинку знайшли поліцейські з міста Мангейм. За відомостями поліції, дитину відправили в лікарню, було зроблено аналіз ДНК, і він підтвердив, що дівчинка - дочка вбитої українки.

За відомостями Schwetzinger Zeitung, у скоєнні вбивства громадянки України підозрюють чоловіків, яким 44 і 43 роки. Затриманих утримують під вартою.

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Дуже загадкове вбивство українки в Німеччині - що повідомлялося

Уранці 14 березня з'явилася інформація, що біля міста Гоккенгайм на дамбі річки Рейн знайдено тіло 27-річної біженки з української держави.

За відомостями ЗМІ, безвісти зникли новонароджена дочка вбитої, якій було лише п'ять тижнів, а також її мати - 51-річна Марина Стеценко. Журналісти повідомляли, що мати загиблої могла бути свідком злочину.

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