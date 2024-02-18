Вдома у жінки залишилося двоє неповнолітніх дітей та одна вже доросла донька.

У Польщі "з особливою жорстокістю" вбили 38-річну українку – матір трьох дітей, з яких двоє наразі є неповнолітніми. Трагедія сталася у місті Томашів-Мазовецький Лодзинського воєводства (центральна Польща).

Про факт вбивства повідомила прес-служба місцевого управління поліції. Подія сталася рано вранці 15 лютого. О 5:35 до чергової частини поліції надійшла інформація про виявлене тіло жінки на сходах у багатоквартирному будинку у центрі міста.

"Тіло 38-річної жінки знайшли у коридорі при вході в будинок. Поліцейські встановили особу підозрюваного, це 48-річний чоловік, який не мешкає в цьому будинку. Він наніс жінці двадцять ударів гострим предметом. Його затримали через три години після вбивства", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на підставі зібраних доказів затриманому висунули обвинувачення у вбивстві з особливою жорстокістю. За цей злочин польський закон передбачає довічне ув'язнення.

Польська поліція жодним словом не згадує українське походження загиблої. Невідомими також є мотив і особа підозрюваного – не вказано, чи є він поляком, українцем, або громадянином третьої держави.

Про те, що загибла є громадянкою України, написало "Суспільне". Жінка проживала у селі Гриньківці Кременецького району Тернопільщини, але часто їздила на заробітки до Польщі. Як розповів староста Матвіївського старостинського округу, куди входить село Гриньківці, Ігор Яремчук, у загиблої було троє дітей: 21-річна донька, ще одна донька навчається у 10 класі, а син — у 9 класі.

"Ця жінка постійно їздила на заробітки до Польщі, щоб заробити сім’ї на прожиття, знаємо її лише з хорошої сторони. Діти живуть з бабусею. Також у померлої є дві рідні сестри. Про смерть жінки нас повідомили її рідні. У селі зараз люди збирають гроші, щоб привезти тіло додому, коли його зможуть транспортувати — наразі невідомо", — каже Ігор Яремчук.

Інші трагічні події з українцями за кордоном

Як писав УНІАН, 10 лютого у Німеччині стався напад на українських баскетболістів. 17-річний Володимир Єрмаков помер через несумісні травми з життям, а 18-річного Артема Козаченка прооперували, він знаходиться в лікарні у тяжкому стані. На українців напала з ножами група вихідців із західної Азії.

Також ми розповідали, що наприкінці грудня у Туреччині сталася масштабна ДТП, в якій загинули 10 людей і постраждали кілька десятків. Серед постраждалих були дві українки.

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