За словами Дідьє Малетера, підводна інфраструктура вразлива до російських загроз.

Безпека майже 1 мільярда людей по всій Європі та Північній Америці знаходиться під загрозою через спроби Росії вразити численні вразливі місця підводної інфраструктури, включаючи вітряні електростанції, трубопроводи та електрокабелі. Про це заявив заступник командувача Об’єднаним військово-морським командуванням НАТО адмірал Дідьє Малетер, повідомляє The Guardian.

За його словами, мережа підводних кабелів і труб, від яких залежить енергія та зв’язок Європи, не була створена для того, щоб протистояти "гібридній війні", яку ведуть Москва та інші супротивники НАТО.

"Ми знаємо, що росіяни розробили багато гібридної війни під водою, щоб порушити європейську економіку, через кабелі, інтернет-кабелі, трубопроводи. Вся наша економіка під водою знаходиться під загрозою. І, щоб бути дуже ясним, ми знаємо, що росіяни розробили щодо атомних підводних човнів для роботи під водою. Тому ми не наївні, і ми працюємо разом", – сказав Малетер.

Видання зазначає, що ці коментарі з’явилися після двох випадків підозрюваного саботажу на газопроводах у Балтиці за останні 18 місяців – спочатку на Nord Stream 1 і 2 у вересні 2022 року, а потім на Balticconnector у жовтні минулого року.

"Незважаючи на широкі розслідування, проведені багатьма державами, обидва залишаються нерозкритими, хоча Фінляндія заявила в грудні, що "все вказує на те", що китайський корабель навмисно пошкодив Balticconnector своїм якорем", - зазначає ЗМІ.

Як сказав Малетер, він сам провів "більше 1000 днів під водою", і навколишнє середовище різко змінилося, оскільки більша частина нинішньої інфраструктури спочатку була розроблена приватним сектором, що робить її надзвичайно вразливою.

"Вони не знали, що така гібридна війна розвиватиметься так швидко. Понад 90% знаходиться під водою. Усі наші зв’язки між США, Канадою та Європою передаються під водою, тому є багато вразливих місць. ... Це дуже важливе занепокоєння, оскільки це питання безпеки для майже 1 мільярда цивільних осіб країн НАТО. Ми повинні бути захищені та добре забезпечені нашою життєво важливою підводною інфраструктурою", - підкреслив військовий.

Атаки по підводних човнах РФ

У вересні в ГУР Міноборони України підтвердили ураження двох російських кораблів. Зокрема, було пошкоджено великий російський десантний корабель і підводний човен.

Як уточнили у Повітряних силах ЗСУ, "окупантів "штормить", і вони досі оговтуються від нічної "бавовни" в Севастополі".

Вас також можуть зацікавити новини: