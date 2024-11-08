Водночас угорський прем'єр вважає, що рано чи пізно Україні та Росії доведеться домовлятися про перемир'я.

Українці самостійно мають вирішувати, чи продовжувати воювати у війні з Росією. Як передає кореспондент УНІАН, про це на пресконференції за підсумками неформальної зустрічі голів держав і урядів країн-членів ЄС сказав Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, яка головує в Європейській Раді.

Зокрема, у Орбана запитали, що в даний момент має робити Україна.

"Це не моя робота, щоб відповідати на це питання. Україна - це суверенна країна. Угорщина - це суверенна країна. Те, що робитиме Україна, це виключно залежить від українців. Вони вирішили воювати, і вони все одно героїчно борються. Це їхнє рішення продовжувати, чи не продовжувати", - наголосив Орбан.

Відео дня

При цьому угорський прем'єр сказав, що намагається відокремити Угорщину від небезпеки війни і від втягування країни у ситуацію, яка може мати поганий вплив на неї. Орбан нагадав, що у липні відвідав Київ та Москву.

"Те, що я робив в Україні, не полягало у тому, аби переконати українців щось робити. Я лише намагався пояснити президенту (Володимиру Зеленському - УНІАН) - будь-ласка, мій друг, час не на вашій стороні, і я готовий допомогти вам певним чином створити режим припинення вогню і пізніше прийнятний мир", - сказав Орбан.

Водночас угорський прем'єр додав, що ці зусилля були відхилені, оскільки, за його словами, Зеленський відповів, що час на стороні України.

"Усвідомлюючи, що жодна зі сторін у війні не готова піти на режим припинення вогню, і обидві сторони переконані, що час на їхній стороні - я продовжую мої зусилля, щоби створити свого роду якомога ширший міжнародний клімат, сприятливий клімат за мир в умовах війни, аби потім вплинути на обидві сторони війни, що рано чи пізно їм доведеться встановити режим припинення вогню і піти на переговори, відновити комунікацію", - наголосив Орбан.

Він повторив, що ніколи не казав, що українці мають робити:

"Це їхня країна. Це їхнє майбутнє, їхнє життя - вони суверенна країна".

На переконання Орбана, Україна заслуговує на краще майбутнє, бо боролася героїчно. При цьому він не погоджується з твердженням, що Угорщина є ізольованою країною в ЄС, оскільки має відмінну від усіх інших країн-членів позицію щодо України.

"Якщо ви маєте думку, і ви самі, і 26 інших країн мають відмінну думку - це не ізоляція. Це дискусія", - сказав Орбан.

Ці слова прем'єра Угорщини викликали сміх у присутніх в залі журналістів. Водночас, Орбан наголосив, що це є демократією.

Попередні заяви Орбана

Напередодні глава уряду Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європа не фінансуватиме "програну" війну в Україні. За його словами, якщо США в майбутньому припинять підтримку Києва, то Європа не зможе фінансувати оборону України самостійно.

Крім того, на думку Орбана, перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США змінила ставлення європейських лідерів до війни в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: