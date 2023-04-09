Журналісти з'ясували, що Зеленський може особисто приїхати на вручення премії Карла Великого, яку йому присудили у 2022 році.

Президент України Володимир Зеленський може приїхати з візитом до Німеччини у травні 2023 року. Це буде перший візит політика на територію ФРН з моменту початку повномасштабного вторгнення.

Про це пише видання Bild. Відповідною інформацією зі ЗМІ поділилися високопоставлені чиновники німецького уряду.

Повідомляється, що Зеленський може відвідати щорічну премію Карла Великого. Церемонія нагородження відбудеться в Аахені. Там з похвальною промовою виступить канцлер Олаф Шольц. Планується, що Зеленський приїде туди особисто.

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Зеленський став лауреатом премії Карла Великого

Премія Карла Великого присуджується за внесок у розвиток Європи та європейську інтеграцію. У грудні комітет премії оголосив лауреатом 2023 року Володимира Зеленського та весь український народ.

Там підкреслили, що своїм протистоянням російській агресії, хоробрістю і захистом державного суверенітету українці стали прикладом для багатьох європейців.

Зазначимо, що цього року вручення премії Карла Великого планувалося на 18 травня - на день Вознесіння Господнього. Однак через майбутній візит канцлера ФРН на саміт G-7 до Японії - дату перенесли на вихідні (13-14 травня).

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