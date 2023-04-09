Президент України Володимир Зеленський може приїхати з візитом до Німеччини у травні 2023 року. Це буде перший візит політика на територію ФРН з моменту початку повномасштабного вторгнення.
Про це пише видання Bild. Відповідною інформацією зі ЗМІ поділилися високопоставлені чиновники німецького уряду.
Повідомляється, що Зеленський може відвідати щорічну премію Карла Великого. Церемонія нагородження відбудеться в Аахені. Там з похвальною промовою виступить канцлер Олаф Шольц. Планується, що Зеленський приїде туди особисто.
Зеленський став лауреатом премії Карла Великого
Премія Карла Великого присуджується за внесок у розвиток Європи та європейську інтеграцію. У грудні комітет премії оголосив лауреатом 2023 року Володимира Зеленського та весь український народ.
Там підкреслили, що своїм протистоянням російській агресії, хоробрістю і захистом державного суверенітету українці стали прикладом для багатьох європейців.
Зазначимо, що цього року вручення премії Карла Великого планувалося на 18 травня - на день Вознесіння Господнього. Однак через майбутній візит канцлера ФРН на саміт G-7 до Японії - дату перенесли на вихідні (13-14 травня).