Нагороду вручають за внесок розвиток Європи та європейську інтеграцію.

Весь український народ на чолі з президентом Володимиром Зеленським був удостоєний європейської премії імені Карла Великого за захист європейських цінностей. Глава української держави став прикладом для наслідування для європейців

"Міжнародна премія імені Карла Великого міста Аахен за 2023 рік присуджується президенту України Володимиру Зеленському та народу України. Український народ став жертвою невимовно жорстокої російської агресивної війни, яка суперечить міжнародному праву. Український народ на чолі зі своїм президентом Володимиром Зеленським захищає не тільки суверенітет своєї країни і життя своїх громадян, а й Європу і європейські цінності", - йдеться в повідомленні на сайті Міжнародної премії імені Карла Великого.

Відзначається, що Зеленський згуртував навколо України весь вільний світ і саме він є "мотиватором, комунікатором, мотором і сполучною ланкою між Україною і великою фалангою прихильників".

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Організатори премії вказали, що президент України "є опорою і прикладом для наслідування для свого народу", він виступає проти безнадійності і відчаю. На їхню думку, він "дає Україні, а також ЄС сили вірити в ідеал", тому є прикладом для наслідування для європейців.

"Присуджуючи премію Карла Великого 2023 року як президенту, так і народу, ми підкреслюємо той факт, що Україна є частиною Європи і що її населення і представники її уряду на чолі з президентом Володимиром Зеленським підтримують і захищають європейські цінності, і тому заслуговують цього заохочення щоб якомога швидше почати переговори про приєднання до Європейського Союзу", - пояснюється в повідомленні.

Премія Карла Великого - що відомо

Міжнародна премія імені Карла Великого - одна з найпрестижніших нагород за внесок в об'єднання Європи. Її вперше присудили в 1950 році.

Премію вручають політичним і громадським діячам або установам, які внесли видатний внесок у розвиток Європи та європейської інтеграції.

Премія Сахарова 2022 - кому вручили

Головну правозахисну нагороду Європейського Союзу вручили хороброму народу України. Премію імені Сахарова у будівлі Європарламенту в Страсбурзі отримала українська делегація.

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