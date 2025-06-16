Програма візиту передбачає обговорення продовження підтримки України.

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вперше за час повномасштабного вторгнення прибув до Австрії прибули з офіційним візитом до Австрії.

Як йдеться на сайті глави держави, подружжя Зеленських розпочало офіційний візит до Австрії із зустрічі з президентом цієї країни Александром Ван дер Белленом та першою леді Доріс Шмідауер.

"Після спільної зустрічі Володимир Зеленський та Александр Ван дер Беллен обговорять тет-а-тет і в розширеному форматі продовження підтримки України, поглиблення співпраці в різних галузях та участь австрійського бізнесу у повоєнній відбудові нашої країни", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, лідери приділять увагу гуманітарному розмінуванню, відновленню енергетики, продовольчій безпеці та будівництву укриттів. У повідомленні сказано:

"Окремий фокус переговорів - повернення українських дітей, яких незаконно депортувала та примусово перемістила Росія. Крім того, обговорять продовження лікування, реабілітації та оздоровлення дітей".

Наміри Австрії щодо мирних переговорів

Як повідомляв УНІАН, австрійський канцлер Крістіан Штокер зосереджений на спробах перенести мирні переговори щодо закінчення війни Росії проти України до Відня. Водночас, Київ має сумніви у нейтралітеті країни, тому досі не прийняв цю пропозицію.

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