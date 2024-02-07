Ймовірно, він їде на Мюнхенську конференцію з безпеки, хоча там відмовчуються про це.

Президент України Володимир Зеленський вдруге за повномасштабну війну з РФ зібрався до Німеччини. Ціль візиту - Мюнхенська конференція з безпеки, але це "під питанням".

Візит українського лідера можливий в період 16 по 18 лютого (саме в ці дати запланований захід). Про це стверджує німецький Tagesspiegel.

"За інформацією Tagesspiegel, глава держави планує візит під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка проходить з 16 по 18 лютого. Програма і точний графік візиту поки що засекречені з міркувань безпеки", - заявляє видання.

Водночас голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойзген на 100% не підтвердив візит Зеленського. За його словами, організатори заходи працюють над тим, щоб забезпечити візит лідера України.

Йому надіслали запрошення, уточнив Хойзген.

Що відомо про останній візит Зеленського до Німеччини

Останній раз лідер України Зеленський був у Німеччині з неоголошеним візитом 14 грудня 2023 року. Тоді політик відвідав один з центрів координації допомоги партнерів у війні - військову базу у Вісбадені, прокоментував його речник Сергій Никифоров.

Саме там знаходиться американський штаб військової допомоги Україні. Днями раніше (11-12 грудня) Зеленський був у США та спілкувався з Байденом щодо України.

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