Президент відвідує військову базу у Вісбадені, де координується міжнародна допомога для України.

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Німеччини з метою відвідання військової бази. Про це кореспонденту УНІАН повідомив речник глави держави Сергій Никифоров.

"Мета візиту - відвідання військової бази у Вісбадені, звідки йде координація допомоги від партнерів", - повідомив Никифоров.

Німецька поліція повідомила про вжиття посилених заходів безпеки у зв'язку з неоголошеним прибуттям президента України.

Відео дня

"Президент України прилетів до регіону Гессен. У зв'язку з посиленням заходів безпеки під час візиту на всій території будуть короткочасні перекриття руху та перебої у роботі транспорту", - повідомила поліція Франкфурта

Повідомляється, що після прибуття Володимир Зеленський із ае.ропорту Франкфурта-на-Майні вилетів до Вісбадена. Як відомо, у цьому місті знаходиться американський штаб військової допомоги Україні.

Візити Зеленського – що відомо

11-12 грудня Зеленський перебував із дводенним візитом у Сполучених Штатах Америки, де зустрівся з президентом США Джо Байденом, спікером Палати представників США Майком Джонсоном, демократами-конгресменами та сенаторами з Республіканської і Демократичної партій.

Зеленський під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом у Білому домі назвав цілі України у війні з Російською Федерацією на 2024-й рік: йдеться про позбавлення Росії переваги у повітрі і зірвання російських наступальних операцій. Під час зустрічі із Джонсоном президент України відзначив важливість продовження американської підтримки й додаткових асигнувань для допомоги Україні на 2024 рік.

13 грудня Зеленський взяв участь у другому саміті Україна-Північна Європа.

Також повідомлялося, що Зеленський може 14 грудня зустрітися з новообраним прем'єром Польщі Дональдом Туском під час саміту лідерів ЄС у Брюсселі. Проте сьогодні Зеленський не був присутній на саміті, натомість звернувшись до його учасників з відеоконференції.

Вас также могут заинтересовать новости: