Глава держави наголосив, що альтернативи звільненню нашої держави від російських загарбників і членству в ЄС і НАТО немає.

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи по відеозв'язку на Мюнхенській безпековій конференції запевнив, що членству України в Європейському союзі та НАТО альтернативи немає.

Про це повідомляє "Європейська правда". Глава держави зазначив, що Україна уже готується почати переговори про членство в ЄС.

"Чи зараз час для України стати повноправною частиною Європейського Союзу? Для більшості європейців це вже не питання. Ми вже здобули статус країни-кандидата. Ми вже готуємось почати переговори про членство", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна уже поєднана з європейською економікою, логістикою та енергетикою. Зеленський наголосив, що альтернативи звільненню нашої держави від російських загарбників і членству в ЄС і НАТО немає.

"Немає альтернативи українській перемозі. Немає альтернативи Україні в ЄС. Немає альтернативи Україні у НАТО. Немає альтернативи нашій єдності. Тому немає і не буде альтернативи тому, щоб позбутися російської агресії остаточно, звільнити землю, звільнити людей", - сказав Зеленський.

Він додав, що "ми повинні звільнити Україну і Європу, тому що коли російська зброя стріляє по нас, вона вже націлена на наших сусідів".

"Ми повинні звільнити від російської агресії кожну європейську інституцію та кожну сферу світової економіки, бо лише тоді буде шанс на свободу", - заявив президент.

Мюнхенська безпекова конференція 2023

Як повідомляв УНІАН, 17-19 лютого у Німеччині відбудеться Мюнхенська конференція з безпеки. Очікується, що конференцію відвідають понад 100 світових лідерів і дипломатів.

Зазвичай на неї запрошували такожі високопоставлених керівників із держав, які вороже або неоднозначно ставляться до Заходу, але цього року було прийнято незвичайне рішення виключити будь-яких представників з Ірану чи Росії.

Відкрив цьогорічну Мюнхенську конференцію президент України Володимир Зеленський, виступивши по відеозв'язку.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перед відкриттям МКБ зазначив, що президент України своїм виступом задасть тон дискусій. Кулеба підкреслив, що вперше за багато років на Мюнхенській конференції не буде Росії, що є "промовистим підсумком року" і "політичною гігієною".

Кулеба розповів, що крім участі в заходах Мюнхенської конференції, в нього заплановані понад 10 переговорів, зокрема з генеральним секретар НАТО Єнсом Столтенбергом, держсекретарем США Ентоні Блінкеном, главою МЗС Бразилії, керівником Офісу закордонних справ ЦК КП Китаю Ван Ї.

"Пріоритетами будуть пришвидшення постачань вже обіцяної Україні зброї та снарядів, а також ухвалення в перспективі політичних рішень про надання бойових літаків для України, членство нашої держави в НАТО, реалізація формули миру Зеленського та майбутнє Росії. Точніше, майбутнє Європи та світу без агресивної Росії", - наголосив Кулеба.

Посол Польщі у Німеччині заявив під час інтервʼю, що західні лідери мають ухвалити рішення щодо поставки бойових літаків Україні. У США та Франції допускають таке рішення, водночас у Німеччині та Великобританії відкидають такі ідеї. Раніше голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявляв, що це питання не стоїть на порядку денному, проте це не виключено в майбутньому.

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