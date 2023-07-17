Блінкен закликав терміново її поновити.

У Сполучених Штатах Америки назвали рішення Росії вийти зі зернової угоди недобросовісним.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у комментарі CNN заявив, що угоду необхідно відновити якомога швидше. "Я сподіваюся, що кожна країна дуже уважно стежить за цим. Вони побачать, що Росія несе відповідальність за відмову в продовольстві людям, які відчайдушно потребують його по всьому світу, і за сприяння зростанню цін в той час, коли багато країн продовжують переживати дуже важку інфляцію", - сказав він.

Держсекретар додав, що українці разом з США та іншими країнами шукатимуть інші варіанти безпечного транзиту зерна через Чорне море на ринок, наприклад, залізницею або автомобільним транспортом. Однак є певні труднощі.

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"Проблема полягає в наступному: якщо Росія припиняє цю ініціативу і посилає сигнал, що зерно та інші продукти харчування не можуть безперешкодно залишати Україну, навіть якщо є інші варіанти, я думаю, що це, швидше за все, матиме глибокий охолоджуючий ефект на можливість їх реалізації, оскільки інші країни, компанії, вантажовідправники і т.д. будуть дуже стурбовані тим, що станеться з їхніми кораблями і їхнім персоналом, якщо Росія виступає проти будь-якого експорту продуктів харчування з України", - сказав Блінкен.

Він зазначив, що сенс угоди полягав у тому, щоб мати схвалену ООН домовленість, яка гарантувала б безпеку, надійність та передбачуваність у переміщенні продовольства з України в місця, які його відчайдушно потребують.

Зернова угода: останні новини

22 липня 2022 року у Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів та вивезення українського зерна. Сьогодні сплив термін дії угоди. У Росії оголосили, що виходять з неї і не планують відновювати переговори з цього питання.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який хотів продовжити ініціативу на більший строк, заявив, що планує обговорити це з Путіним під час серпневої зустрічі.

Нагадаємо, у Москві й раніше вдавалися до шантажу перед продовженням дії угоди. Однією з російських вимог було підключення "Россельхозбанку" до системи SWIFT.

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