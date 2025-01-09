Поки незрозуміло, чи буде указ виконуватися і як саме.

Мер невеликого міста на півдні Італії випустив незвичайну заяву про те, що "хворіти заборонено".

Як пише CNN, в указі мера Антоніо Торк'я йдеться про те, що жителям Белькастро в південному регіоні Калабрія "наказано уникати зараження будь-якими хворобами, що вимагають медичної допомоги, особливо екстреної".

Торкья заявив місцевому телебаченню, що, хоча "ми сприймаємо (указ) з часткою іронії", він покликаний підкреслити недостатній доступ міста до охорони здоров'я.

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Зазначається, що в Белькастро, місті з населенням близько 1300 осіб, половина з яких - люди похилого віку, є медичний центр, який часто зачинений, а чергові лікарі недоступні у вихідні, свята або після роботи, сказав мер.

"Закриття прилеглих медичних центрів і той факт, що найближчий пункт невідкладної допомоги розташований приблизно за 45 кілометрів у місті Катандзаро, змусили мера повірити в необхідність вжити термінових і невідкладних запобіжних заходів", - сказав мер, додавши:

"Це не просто провокація, указ - це крик про допомогу, спосіб привернути увагу до неприйнятної ситуації".

У своєму указі Торк'я попросив людей "не чинити дій, які можуть бути шкідливими, та уникати побутових нещасних випадків", а також "не виходити з дому надто часто, не подорожувати та не займатися спортом і більшу частину часу відпочивати".

На думку журналістів, поки незрозуміло, чи буде указ виконуватися і як саме.

Мер зазначив, що наказ спрямований на те, щоб спровокувати регіональну владу і посадовців охорони здоров'я зайнятися вирішенням цих проблем. За його словами, указ діятиме доти, доки міський центр громадської охорони здоров'я не почне працювати регулярно.

"Приїжджайте і поживіть тиждень у нашому маленькому селі і постарайтеся почуватися в безпеці, знаючи, що в разі надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я єдина надія - вчасно дістатися до Катандзаро. Спробуйте і скажіть, чи прийнятна для вас така ситуація", - сказав він.

Зазначається, що малонаселений регіон Калабрія є одним із найбідніших в Італії та схильний до опустелювання і витоку мізків, при цьому багато молодих людей переїжджають із сільських громад у міста.

Понад 75% міст Калабрії - приблизно 320 - наразі налічують менше ніж 5000 жителів у 2021 році, що викликає побоювання, що деякі громади можуть повністю вимерти без відновлення. Деякі міста навіть почали пропонувати людям плату за проживання в них, щоб зупинити скорочення чисельності населення.

Мер Белькастро знає, що багато міст стикаються з аналогічними проблемами доступу до охорони здоров'я. Торкья заявив:

"Я крапля в морі. У провінції Катандзаро 80 муніципалітетів, і я вважаю, що більшість із них страждають від тих самих проблем".

Цікаві новини про міста

Близько 90 років тому крихітне село Бельчіте, недалеко від Сарагоси, на північному заході Іспанії, було приголомшливим прикладом стародавньої історії, з поселеннями, розташованими там ще в 75 році нашої ери.

Однак із початком громадянської війни 1936 року вона тепер є свідченням руйнівних наслідків війни та живим музеєм цього тривожного часу в історії Іспанії.

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