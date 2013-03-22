У Запоріжжі військовослужбовці здали кров для онкохворих дітей

Загалом до благодійної акції добровільно долучилися 75 військовослужбовців різних категорій. Зокрема, участь у здачі донорської крові для хворих діточок взяли 15 жінок-військовослужбовців.

У пункт для здачі крові перетворили звичайний клас у приміщені казарми. Кожен військовослужбовець пройшов реєстрацію та ретельний огляд лікаря, з вимірюванням артеріального тиску та іншими необхідними медичними маніпуляціями.

Під час здачі крові медики бригади обласної станції переливання крові використовували лише одноразові системи та інші необхідні матеріали.

Надавши приклад своїм підлеглим, першими здали кров командир 55-ї окремої артилерійської бригади полковник Сергій Брусов, його заступники, а також головний старшина старший сержант Микита Вознов.

Як розповів заступник командира бригади з виховної роботи підполковник Ігор Немінський, рішення взяти участь у благодійній акції, метою якої є реальна допомога важкохворим дітям, було прийняте на загальних зборах військовослужбовців з’єднання.

– Кожен із нас став донором за власним переконанням, адже кожна краплина крові може врятувати дитяче життя, – наголосив офіцер.

За словами лікаря бригади обласної станції переливання крові Юрія Жаболенка, військовослужбовці артилерійського з’єднання у разі потреби завжди готові прийти на допомогу.

– У рамках цієї акції наші воїни вперше стають донорами. Приємно, що саме військовослужбовці надають приклад для усіх небайдужих людей, які хочуть долучитися до доброї справи – рятування дитячих життів, – сказав лікар.

Варто зазначити, що військовослужбовці, які сьогодні здали кров, протягом доби звільняються від занять з фізичної та інших предметів бойової підготовки, а також від несення служби у добовому наряді.