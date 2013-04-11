На Хмельниччині військовослужбовці забезпечили паромними переправами два населені пункти
14:37, 11 квітня 2013Військо
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Понад 30 військовослужбовців окремого понтонно-мостового батальйону, яким командує підполковник Олександр Паровий навели дві паромні переправи вантажопідйомністю до 100 тонн кожна (ємністю до 40 автомобілів) в районі населених пунктів Устя та Жванець Хмельницької області, місцеве населення яких потерпає від водопілля.
Оперативне управління та координацію спільних дій з органами місцевої влади здійснює заступник начальника Центрального управління інженерних військ Збройних Сил України полковник Сергій Козловський.
– Особовий склад батальйону при виконанні завдання проявив високий рівень професіоналізму та злагодженості і в подальшому забезпечить успішну експлуатацію паромної переправи до сходу великої води, – зазначив підполковник Олександр Паровий.
Для ліквідації наслідків підтоплення на даний час задіяно 17 одиниць військової техніки у тому числі військові тягачі та чотири буксирно-моторних катери.
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