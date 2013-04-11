На Хмельниччині військовослужбовці забезпечили паромними переправами два населені пункти

Оперативне управління та координацію спільних дій з органами місцевої влади здійснює заступник начальника Центрального управління інженерних військ Збройних Сил України полковник Сергій Козловський.

– Особовий склад батальйону при виконанні завдання проявив високий рівень професіоналізму та злагодженості і в подальшому забезпечить успішну експлуатацію паромної переправи до сходу великої води, – зазначив підполковник Олександр Паровий.

Для ліквідації наслідків підтоплення на даний час задіяно 17 одиниць військової техніки у тому числі військові тягачі та чотири буксирно-моторних катери.