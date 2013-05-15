Льотний склад українських миротворців у Конго провів залікові тренажі

Захід, який відбувся під загальним керівництвом заступника командира окремого вертолітного загону підполковника Володимира Партики, проведено відповідно до Настанови з інженерно-авіаційного забезпечення бойових дій та бойової підготовки авіації Збройних Сил України.

Протягом двох годин начальники груп інженерно-авіаційної служби вертолітного загону за напрямами діяльності провели практичні тренажі та прийняли заліки у командирів екіпажів, льотчиків-операторів та бортових техніків в кабінах бойових вертольотів Мі-24.

Як зазначив начальник групи обслуговування і регламенту авіаційного обладнання майор Олег Пушкарук, досконале знання авіаційної техніки є запорукою безпечного виконання польотних завдань, особливо в умовах гірської місцевості, де великі перепади висоти є звичайним явищем.

– Перевірка показала, що всі шістнадцять офіцерів, які пройшли тренажі та здали заліки, мають рівень знань, який дозволяє допустити їх до польотів, – зазначив майор Олег Пушкарук.