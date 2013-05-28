У Києві розпочався семінар з питань розвитку служби у військовому резерві

У заході, підготовленому Головним управлінням оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України, взяли участь начальник управління кадрів – командир 115-ї регіональної бригади забезпечення Національної гвардії штату Каліфорнія полковник Збройних сил США Кейт Треш, начальник відділення двостороннього співробітництва відділу оборонного співробітництва Посольства США в Україні майор ЗС США Свен Олсон, заступник керівника Офісу зв’язку НАТО в Україні Керсті Келдер.

Відкриваючи захід, перший заступник начальника Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Володимир Талалай відзначив, що у Збройних Силах України триває робота з розвитку служби у військовому резерві.

– Ця робота, перш за все, потребує відповідної нормативної бази та матеріального забезпечення. На сьогодні розроблено Концепцію служби у військовому резерві та програму її реалізації, в якій визначено основні напрями розвитку служби у військовому резерві, завдання на поточний період та найближчу перспективу, – повідомив генерал-майор Володимир Талалай.

Він наголосив, що для того, щоб військова служба в резерві посіла належне місце в процесі комплектування Збройних Сил України, умови прийому на неї повинні бути збалансованими.

– Військовий резерв – це одна із складових комплектування майбутнього українського війська. Тому її умови повинні задовольняти всі сторони процесу: командування Збройних Сил, безпосередньо резервістів та їх цивільних роботодавців, – підкреслив генерал-майор Володимир Талалай.

Учасники міжнародного семінару обмінялися досвідом впровадження військової служби в резерві у збройних силах двох країн.