Курсант Військової академії в Одесі здобув золоту медаль на чемпіонаті України

У Луганську відбувся чемпіонат України з гирьового спорту. У змаганнях, які стали відбірковим етапом перед чемпіонатом світу, взяли участь понад 100 спортсменів вагових категорій від 60 до 100 кілограмів. Сильніших визначали за правилами гирьового двобор’я: поштовх і ривок з 32-кілограмовими гирями.

За словами начальника кафедри теорії та організації фізичної підготовки Військової академії в Одесі полковника Ігоря Овчарука, напруження “залізної гри” було досить високим. На перший план виходили воля й характер спортсменів, їх вміння працювати на максимумі своїх можливостей.

В результаті запеклої боротьби перше місце у ваговій категорії 75 кілограмів з результатом 188 підйомів та звання майстра спорту здобув курсант-першокурсник факультету Високомобільних військ та розвідки Військової академії (м. Одеса) Роман Матвієнко.

Переможцям було вручено медалі, кубки й дипломи. Вже у вересні їх чекає боротьба на чемпіонаті світу з гирьового спорту, який відбудеться в Греції.

Сьогодні особистим досягненням курсанта–першокурсника Романа Матвієнка є поштовх 32-кілограмових гир – 100 разів і ривок – 107 разів, із загальною сумою 195 балів. Підготовкою військового спортсмена займається заслужений тренер України старший викладач кафедри теорії та організації фізичної підготовки Військової академії в Одесі підполковник Дмитро Полозенко.