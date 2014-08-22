ЗСУ є локомотивом, який несе на Донбас мир, спокій, впорядкованість і безпеку для мирного населення

Крім цього вони виконували найбільш складні завдання за своїм напрямком діяльності окремими мобільними підрозділами, — розповів командир Центру розмінування Збройних Сил України полковник Володимир Родіков під час брифінгу в Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ».

За його словами, разом із забезпеченням дій загальновійськових підрозділів і виконанням безпосередньо своїх завдань, була організована робота у взаємодії з Державною службою надзвичайних ситуацій України, службою транспорту, інфраструктури з забезпечення життєдіяльності міст, в яких перебували терористичні угрупування.

— Місцевість, об’єкти, окремі будівлі мінуються терористами. Для того, щоб забезпечити безпеку дій підрозділів спеціального призначення, ВДВ Збройних Сил України військові сапери виконують дуже великі обсяги роботи, — розповів полковник Володимир Родіков.

Під час виконання завдань перевіряються маршрути висування військ, магістралі і шляхи, якими користується мирне населення, на наявність мін, фугасів тощо. Замінування часто здійснюється радіокерованими мінами.

— У радіокерованому варіанті зустрічається велика кількість саморобних вибухових пристроїв, замаскованих під будь-який предмет побуту. Багато вибухонебезпечних предметів, які не здетонували, залишаються на звільнених територіях. У цих місцях люди з дітьми починають облаштовувати свої домівки, повертатися до нормального життя. І робота для саперів тільки починається, — підкреслив офіцер.

Наприклад, нещодавно в селі Берестове Артемівського району мисливець за дорогоцінними металами приніс боєприпаси на подвір’я. Допитливі дітлахи зібрались навколо спостерігати за процесом розбирання цих небезпечних предметів. У наслідок вибуху загинула одна дитина, ще 8 отримали важкі поранення. Наймолодша постраждала дитина віком 1,3 роки отримала численні травми і знаходиться у важкому стані. Група розмінування негайно провела зачистку від вибухонебезпечних предметів всього населеного пункту. Було знищено близько 60 таких небезпечних предметів.

Велика робота проводилася групами розмінування з пошуку та знищення вибухонебезпечних предметів, саморобних вибухових пристроїв на мостах, шляхопроводах, залізничних коліях, блокпостах терористичних угрупувань, «нашпигованих» мінами-сюрпризами, мінними пастками, саморобними вибуховими пристроями.

— Протидія цим засобам ураження залежить від мотивації сапера, від його професійних здібностей. Сапер ніколи не повинен втрачати пильність. Роботи за нашим напрямком дуже багато. Очевидно, що ті примарні «республіки» приносять лише розруху, смерть і страждання людей, — наголосив полковник Володимир Родіков.

Він акцентував увагу на тому, що після звільнення нашої держави від терористичних угруповань, у саперів буде дуже багато роботи.

— Протидія вибухонебезпечним предметам — це війна з невидимим ворогом. Особи, які закладали ці боєприпаси, пройшли відповідну підготовку або мали професійних інструкторів. Збройні сховища терористів завжди заміновані. Під кожним нижнім ящиком із боєприпасами сапери знаходять вибухові пристрої, які здетонують при перестановці. Це уповільнює процес утилізації небезпечних боєприпасів терористів, — розповів офіцер.

Командир Центру розмінування Збройних Сил України зазначив, що в роботі саперів дуже допомагають і ефективно працюють мінно-розшукові собаки, які виховуються в Центрі.