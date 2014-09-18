На Харківщині 92-га бригада отримала партію модернізованих танків

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника командира 92-ї окремої механізованої бригади (ОМБ) Олександра Васильківського.

Він не став оголошувати інформацію про кількість вже поставленої і запланованої до постачання техніки. «На територію частини приходить техніка, яка ремонтувалася на заводі ім. Малишева та інших заводах. Вона практично готова для виконання бойових завдань. В цілому скажу, що техніка нам потрібна, в першу чергу, БТРи і танки», - зазначив Васильківський.

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За його словами, зараз в таборі 92-ої ОМБ з мобілізованими громадянами проводяться бойові заняття, цих людей готують для виконання бойових завдань в зоні проведення АТО в Луганській і Донецькій областях.

«90% мобілізованих громадян проходили строкову службу ще за часів Радянського Союзу. Є люди, які брали участь у бойових діях в Афганістані, Нагірному Карабасі, Косово, Іраку. І лише маленький відсоток людей в нашому таборі, які не проходили строкову службу», - зазначив Васильківський.

Він додав, що напередодні холодів бійці вкрай потребують зимового екіпірування (зимові куртки, теплі берци, шапки, рукавички), генератори для забезпечення електрикою, також потрібні печі для опалення, вугілля, дрова, рації та тепловізори.