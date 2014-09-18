Українським військовим у Щасті направили підкріплення - журналіст

Про це у Facebook повідомив журналіст Всеволод Філімоненко.

"Місто Щастя з української сторони прибуло дуже багато сучасної військової техніки. Танки, артилерійські установки різного типу і добре екіпіровані військові", - написав він.

Читайте такожБойовики підійшли впритул до ДебальцевогоЗа його словами, новоприбулі військові займають позиції в підконтрольних Україні населених пунктах, по периметру межі з територією, яку окупували російські військові та угруповання "ЛНР".

Як повідомляв УНІАН, через масовані обстріли з боку бойовиків місто Щастя в Луганській області зазнало значних руйнувань.