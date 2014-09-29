Порошенко присвоїв державні нагороди 159 військовим
19:21, 29 вересня 2014Військо
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Президент відзначив військовослужбовців і силовиків за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України.
REUTERS
Президент України Петро Порошенко відзначив державними нагородами 159 військовослужбовців і силовиків.
Як зазначається у відповідному указі, текст якого розміщено на сайті президента, за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, відзначено військовослужбовців Збройних сил України, органів та підрозділів Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України (деяких - посмертно).
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