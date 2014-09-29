Порошенко присвоїв державні нагороди 159 військовим

Президент України Петро Порошенко відзначив державними нагородами 159 військовослужбовців і силовиків.

Як зазначається у відповідному указі, текст якого розміщено на сайті президента, за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, відзначено військовослужбовців Збройних сил України, органів та підрозділів Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України (деяких - посмертно).