Авіакомпанія роз`яснює розбіжності в кількості дітей на борту Ту-154

Серед 160 пасажирів літака, що розбився під Донецьком, Ту-154 перебували 39 дітей у віці до 12 років і шестеро у віці до двох років (вони не займають пасажирських місць), повідомив представник авіакомпанії Пулковські авіалінії. Відтак інформація подавалася як “154 пасажири і 6 дітей”. Даних про неповнолітніх, старших 12 років, компанія не повідомила.

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