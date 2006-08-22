Авіакомпанія роз`яснює розбіжності в кількості дітей на борту Ту-154
17:51, 22 серпня 2006Разное
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Діти до двох років не вважалися пасажирами
Серед 160 пасажирів літака, що розбився під Донецьком, Ту-154 перебували 39 дітей у віці до 12 років і шестеро у віці до двох років (вони не займають пасажирських місць), повідомив представник авіакомпанії Пулковські авіалінії. Відтак інформація подавалася як “154 пасажири і 6 дітей”. Даних про неповнолітніх, старших 12 років, компанія не повідомила.
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