'Єдиній Росії' на виборах до Держдуми РФ прогнозують понад половину голосів, - ЗМІ

За даними провладних екзит-полів та попередніми даними ЦВК, правляча партія "Єдина Росія" набирає близько половини голосів.

В Росії завершилося голосування на "виборах" до Державної Думи, яке тривало три дні, повідомляють росЗМІ.

За даними провладних екзит-полів та попередніми даними ЦВК, правляча партія "Єдина Росія" набирає близько половини голосів.

За даними ЦВК РФ, попередня явка на момент завершення голосування о 20:55 становила 56,66%.

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У ВЦИОМ повідомили, що "Єдина Росія" набирає на виборах до Держдуми 49,4%, КПРФ – 14,2%, ЛДПР – 10,7%, "Нові люди" – 9,7%, "Справедлива Росія" – 6,6%.

ИНСОМАР вказав, що "Єдина Росія" набирає 52,8%, КПРФ – 14,8%, ЛДПР – 9,9%, "Нові люди" – 8,6%, "Справедлива Росія" – 5,5%.

Примітно, що ЦВК Росії за даними обробки 13,88% протоколів повідомила, що "Єдина Росія" набирає 57,54% голосів.

Вибори в Держдуму РФ: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в Reuters, посилаючись на оглядачів, зазначили, що парламентські вибори в Росії передбачувано завершаться перемогою пропутінської партії "Єдина Росія". Не виключено, що до Держдуми Путін може провести учасників війни, поставивши їх за приклад іншим мешканцям РФ. Такий крок, ймовірно, може спонукати більше людей взяти участь у бойових діях. Видання додає, що оскільки вплив війни російські пересічні громадяни почали відчувати набагато сильніше, ніж раніше, Путіну потрібне додаткове схвалення своїх дій. Очільник Кремля може представити перемогу на виборах як "перевірку схвалення війни".

Також ми писали, що The Economist вважає, що парламентські вибори в РФ перетворилися на фарс, в якому росіяни не особливо хочуть брати участь. З початку правління Путіна Кремль неухильно перетворює демократичні інститути РФ на імітацію. Їхня мета – не лише відбити бажання голосувати у будь-яких виборців, які мають іншу думку. Однак саме цьогорічні вибори, на думку журналістів, досягли нового абсурдного мінімуму. Наразі, за даними опитувань, близько 70% росіян вважають політичну ситуацію в країні напруженою або критичною. У Росії питанням виборів перестали займатися бюрократи та чиновники, цю роль передали ФСБ.

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