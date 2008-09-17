Біблія змальовує гігантську катастрофу в Чорному морі

В Києві презентовано науково-пошукову ілюстровану книгу про біблійний потоп “Боги, потопи і люди”.

Представлення книги відбулося сьогодні в агентстві УНІАН за участі автора книги Валентина МОЙСЕЄНКА, а також директора видавництва “Богдан”, де здійснено друк видання, Бориса ЛОГІНОВА.

За інформацією В.МОЙСЕЄНКА, є всі докази того, що історія біблійного потопу пов’язана саме з нашими пращурами і відбувалась 7,5 тис. років на території Чорного моря, де раніше, до загального потепління, було прісноводне озеро. Автор зазначив, що інформація, викладена в книзі, грунтується на наукових дослідженнях вчених різних країн щодо наслідків Чорноморського потопу. Зазначалося також, що на той час рівень Чорного озера був приблизно на 200 метрів нижчим за рівень світового океану.

“Ми не знаємо, чи перетинку, яка відділяла сучасну протоку Босфор від Чорного моря прорвало само собою, розмило, чи був землетрус, але ми можемо собі уявити цю грандіозну картину, коли водоспад, силою кількасот ніагарських водоспадів, з висоти 200 метрів близько року-двох з величезним шумом, його було чути на кілька сотень кілометрів, падав у колись прісноводне Чорне озеро. Для місцевих жителів така катастрофа була як кара богів”, - розповів В.МОЙСЕЄНКО.

За його словами, в результаті було затоплено великі території суші з поселеннями людей. Тоді, за даними американських вчених, територію північного причорномор’я населяли близько 10 тис. осіб, а за даними європейських дослідників - близько 200 тис. Люди переселялись вгору по Дунаю і про це свідчать залишки численних поселень другої половини шостого тисячоліття до Різдва. Так само відомі поселення по Дону.

Як додав автор, для повної картини біблійного потопу нам не вистачає ковчега і гори Арарат. “Як не дивно вони є на Чорному морі. Поблизу міста Геленджик знаходиться невеличке курортне поселення Бетта – як ми знаємо це друга літера грецького алфавіту і вона має числове значення ”2” і прямо над нею невелика гора, приблизно метрів 200 висотою з подвійною вершиною – вона називається Арарат”, - зазначив автор.

Коли стався потоп, то, за словами В.МОЙСЕЄНКА, могло трапитися так, що судно з якимсь відомим жрецем чи царем було викинуто на цю гору Арарат і цілком ймовірно, що на цьому кораблі були якісь тварини та птахи, що й послужило початком майбутньої легенди про ковчег Ноя.

В книзі робиться узагальнюючий аналіз легенд різних народів про Всесвітній потоп, як про міф-попередження людству – про страшну кару за відмову жити відповідно до заповідей Божих.

В.ЛОГІНОВ повідомив, що вже зараз книга надходить для продажу в мережу магазинів міста. ЇЇ вартість - близько 13 грн. Тираж становить 5 тис. примірників. Книга видана українською та англійською мовами. Планується, що наступний тираж вже вийде доповненим.

Видання здійснено у рамках проекту “Невідома Україна” під керівництвом та за офіційної підтримки Ігоря КУРУСА.

Учасники проекту висловили сподівання, що книга дасть поштовх для детального дослідження цієї тематики та для початку серйозних наукових та археологічних робіт.