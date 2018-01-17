ПриватБанк визнано кращим українським банком на міжнародному валютному ринку

За підсумками 2017 року ПриватБанк визнано кращим оператором FX в Україні в рейтингу "THE WORLD’S BEST FOREIGN EXCHANGE PROVIDERS 2018", який складає журнал Global Finance.

Банк Société Générale обійняв верхню позицію рейтингу в Центральній і Східній Європі, HSBC – в Західній Європі, а Citi здобув звання Кращого оператора FX у світі.

На думку експертів видання, на ринку іноземної валюти посилюється конкуренція. І хоча п'ять найбільших банків на FX ринку як і раніше утримують 44% усього світового ринку, їх частка знизилася з 53% у 2013 році. Це відкриває більше можливостей для регіональних банків, які мають місцевий досвід, зміцнити свої позиції, поки світові лідери вдосконалюють свої клієнтські бази і уникають ринків, що пропонують низький прибуток на власний капітал.

«Суть в тому, що на ринку FX посилюється конкуренція, - зазначив Кевін МакПартланд (Kevin McPartland), глава Департаменту структури ринку та дослідження технологій у Greenwich Associates, - а конкуренція завжди корисна для ринку». Однак посилення конкуренції не спричинило за собою зниження професійної етики, найкращі в світі FX банки продовжують ретельно перевіряти свої операції, щоб забезпечити відповідність духу нового глобального кодексу поведінки на цьому ринку.

На думку експертів журналу, в 2018 році учасники глобального валютного ринку будуть поводитися етично та професійно, що сприятиме дотриманню правил і положень, застосовних до валютного ринку кожної юрисдикції, в якій вони працюють.