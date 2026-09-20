Закон про 'пекельні' санкції проти РФ: ЗМІ дізнали важливі деталі, які стосуються України

Він передбачає розширення санкцій за депортацію українських дітей.

Затверджений президентом США Дональдом Трампом закон про санкції імені покійного сенатора Ліндсі Ґрема розширює обмеження за примусову депортацію росіянами українських дітей. Про це "Суспільному" повідомила пресслужба ініціативи Bring Kids Back UA.

Важливо, що під них можуть потрапити не лише ті, хто їх вивозив, а й посадовці, установи та посередники, які це організовували чи забезпечували. Санкції передбачають заморожування активів в Америці та заборону в'їзду на територію країни.

Як сказано в документі, підставою для запровадження санкцій є свідома участь - пряма або опосередкована - у тяжких порушеннях прав людини щодо громадян України. Закон називає серед них примусові переміщення, насильницькі зникнення, незаконне утримання, примусову депортацію дітей і катування.

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"Формулювання про опосередковану участь поширює норму на посередників і тих, хто забезпечував виконання, а не лише на безпосередніх виконавців. Важливо й те, як закон трактує "свідомо": достатньо, щоб особа мала знати про свої дії та їхні наслідки - доводити прямий умисел не обов'язково", - пояснили там.

Важливо, що санкції мають два види обмежень:

Повне блокування активів: усе майно та майнові інтереси людини чи організації, що перебувають у США або під контролем американців, заморожуються, а будь-які операції з ними забороняються. Візові обмеження: людина втрачає право на в'їзд до Америки і на отримання будь-яких імміграційних пільг, а наявні візи анулюються негайно.

При цьому порушення цих заборон тягне цивільну та кримінальну відповідальність згідно із американським законодавством. Рішення про включення конкретних людей і організацій до списків ухвалює президент США.

В Ініціативі зазначили, що підстава для запровадження санкцій за депортацію українських дітей тепер закріплена в законі, а не у виконавчому указі: тепер її не можна скасувати зміною адміністративного рішення.

Керівник Bring Kids Back UA Максим Максимов заявив, що відтепер відповідальність за депортацію дітей "має ціну", на законодавчому рівні, "а не лише в політичних заявах":

"Норма про опосередковану причетність означає, що під неї потрапляють не тільки ті, хто фізично вивозив дитину, а й ті, хто це оформлював і фінансував: структури опіки, перевізники, посадовці, які підписували документи. І ця норма стоїть у тому самому законі, що й санкції проти нафти, банків і оборонної промисловості Росії, - тобто депортація дітей тепер є не окремим гуманітарним треком переговорів, а повноцінним інструментом тиску на агресора".

"Пекельні" санкції проти РФ

Раніше президент України Володимир Зеленський подякував Трампу за підписання законопроєкту Ліндсі Грема, який передбачає введення санкцій проти РФ.

Він зазначив, що найкращим вшануванням пам’яті Ліндсі Грема буде повноцінна і якнайшвидша реалізація положень цього закону.

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