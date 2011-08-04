21-річний слідчий врятував потопаючого, але сам загинув
15:02, 04 серпня 2011Разное
4367 0
Трагедія в Сакському районі
У Криму при порятунку потопаючого загинув 21-річний слідчий військової прокуратури Євпаторійського гарнізону лейтенант юстиції Герман Попов.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі військової прокуратури ВМС України, трагедія сталася в Сакському районі.
Офіцер у шторм кинувся рятувати чоловіка, який тонув, але сам вибратися на берег уже не зміг.
Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА посмертно оголосив подяку 3-го ступеня лейтенанту Г.Попову за героїчний вчинок з порятунку потопаючого.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter