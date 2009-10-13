Регіони завищують показники готовності до опалювального сезону

Регіони в своїх звітах про стан підготовки до опалювального сезону завищують показники.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра з питань житлово-комунального господарства, начальник Державної житлово-комунальної інспекції Олександр МАЗУРЧАК сьогодні під час позачергового розширеного засідання колегії Міністерства ЖКГ.

«Є цілий ряд недоліків, які допускають у звітах. Є зауваження майже до всіх областей», - сказав він.

За даними А.МАЗУРЧАКА, зокрема, є проблеми з підготовкою до опалювального сезону в Черкаській, Львівській, Івано-Франківській, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській областях.

Водночас, міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій КУЧЕРЕНКО зазначив, що, відповідно до проаналізованої міністерством інформації з областей, житлово-комунальне господарство «в абсолютно нормальному стані входить в опалювальний сезон». «Загалом, технічний регламент виконаний не гірше, ніж в попередні періоди», - додав він.