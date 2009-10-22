У Луганській області три міста залишилися без води

У Луганській області через аварію на водогоні три міста залишилися без води.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Головному управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Луганській області, порив магістрального водогону «Алчевськ-Петровське» у Перевальському районі стався вчора о 13.30.

Через аварію було повністю припинене водопостачання міст Красний Луч, Антрацит та скорочено на 30% - м. Перевальськ.

Того ж дня о 22.30 порив усунули, проводиться наповнення водоводу. Орієнтовний час входження водогону у робочий режим - 15.00 22 жовтня.