На Черкащині з підприємств звільнили 10 тис. працівників

У січні-вересні 2009 року до центрів зайнятості Черкаської області подали списки на звільнення понад 10,3 тис. працівників.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського обласного центру зайнятості.

Найбільше списків подали в Черкаський міський центр зайнятості - роботодавці інформували про скорочення понад 6,3 тис. осіб.

За даними центру зайнятості, незважаючи на зменшення чисельності незайнятих громадян загалом по області, ситуація в окремих районах і містах відрізняється. Так, якщо чисельність незайнятих громадян, зареєстрованих в обласній службі зайнятості, зменшилася порівняно з минулим роком на 22,4%, то в Черкаському міському центрі зайнятості обсяги реєстрації зросли порівняно з січнем-вереснем минулого року на 10,8%, що пов`язано з вивільненням значної частини працівників із підприємств міста.

Порівняно з липнем 2009 року обсяги вимушеної неповної зайнятості дещо зменшилися, але чисельність осіб, які працюють у режимі неповного робочого дня й перебувають у відпустках за ініціативою адміністрації, залишається досить значною. За даними Головного управління статистики в Черкаській області, в серпні 2009 року в адміністративних відпустках перебувало 9,7 тис. осіб, що становить 3,5% від середньооблікової чисельності штатних працівників, і 24 тис. осіб, або 8,5% від середньооблікової чисельності штатних працівників, працювали в режимі неповного робочого дня або тижня.