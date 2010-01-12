Знеструмленими залишаються 126 населених пунктів
11:09, 12 січня 2010Права споживачів
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У 5 областях України
В Україні внаслідок негоди залишаються знеструмленими 126 населених пунктів у 5 областях.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у Житомирській знеструмлено 85 населених пунктів, у Рівненській – 15, у Київській (Іванківський район) – 13, у Чернігівській – 8, у Волинській – 5.
Електропостачання відновлюють бригади обленерго.
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