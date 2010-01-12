У Волинській державній обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки представники “Пласту” провели акцію „Різдвяна свічечка”.

Як повідомили УНІАН у волинському осередку Національної скаутської організації України “Пласт”, на початку урочистого зібрання голова міського осередку “Пласту” Вікторія ДЕМЧУК запалила три свічки від Віфлеємського вогню Миру. Першу - за всіх тих, хто загинув за кращу долю України, другу - за всіх українців в Україні і в світі та третю - за всіх пластунів.

Потому найменші пластуни виконали колядки. Старші ж не тільки співали традиційних різдвяних пісень, а й поставили вертеп і віршовану постановку «Вечорів поблизу Диканьки». Також представники “Пласту” презентували відео про свою діяльність протягом року.

Голова Волинського осередку Ліна ОСТАПЧУК розповіла: „Акція „Різдвяна свічечка” - це вже традиційна пластова акція для Луцька. Проте цього року ми вирішили запросити батьків пластунів і благодійників. Цим ми підбиваємо підсумок року, що минув, показуємо наші здобутки, дякуємо усім, хто нам допомагав протягом року. Приємно, що з кожним роком нас стає дедалі більше”.

Довідка УНІАН. «Різдвяна свічечка» - традиційна пластова акція, що була започаткована у діаспорі у 1950 році. Пластуни в усьому світі духовно об`єднувались, запаливши символічну «свічечку» в той же час, коли в Україні сходила перша зірка і починався Святвечір. З часом пластуни міняли час зустрічі, але традиція «запалювання свічечки» триває.