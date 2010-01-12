У міськраді Полтави відвідувачі залишають всі свої речі в камері схову

У міськраді Полтави відвідувачі мають залишати всі свої речі в камері схову.

Як передає кореспондент УНІАН, відтепер відвідувачі, перш ніж заходити в необхідний кабінет у мерії Полтави, повинні залишити в спеціальних камерах на першому поверсі свої речі на зберігання, як це зазвичай робиться в супермаркетах.

«Така ідея виникла не на порожньому місці, а у зв`язку з прийняттям нового закону про боротьбу з корупцією. Її автори сподіваються, що таким чином сумнозвісні пакети з подарунками не потрапляти до чиновників, які, користуючись своїм службовим становищем, можуть прискорити рішення в стінах міської ради того чи іншого питання», - сказав представник мерії.