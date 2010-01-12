В Івано-Франківську, Сумах і Гостомелі не працюють аеропорти

20:12, 12 січня 2010
Права споживачів
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За оперативною інформацією, станом на 16.00 12 січня, аеропорти в Україні функціонують у звичайному режимі, окрім аеропортів в Івано-Франківську, Сумах і Гостомелі, де проводяться роботи з розчищення злітно-посадочної смуги.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України.

У прес-службі зазначили, що аеропорт у місті Рівне готовий приймати рейси.

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