В Івано-Франківську, Сумах і Гостомелі не працюють аеропорти
20:12, 12 січня 2010Права споживачів
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За оперативною інформацією, станом на 16.00 12 січня, аеропорти в Україні функціонують у звичайному режимі, окрім аеропортів в Івано-Франківську, Сумах і Гостомелі, де проводяться роботи з розчищення злітно-посадочної смуги.
Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України.
У прес-службі зазначили, що аеропорт у місті Рівне готовий приймати рейси.
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