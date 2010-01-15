Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО виступає за скасування платних послуг міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив учора на прес-конференції в Тернополі.

“Я взагалі за те, щоб у міліції не залишилося дозволених платних послуг”, - заявив глава МВС.

Зокрема, на його думку, міліція має відмовитися від функції реєстраторів автомобілів, натомість передавши цю місію місцевим органам влади. «Екзамени на здачу водійських прав я б залишив, а от реєстрацію автомобілів, видачу номерних знаків тощо – це не зовсім наша функція”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, додавши, що виступає за те, щоб міліція взагалі не мала стосунку з грошима.

“Тоді у нас не будуть виникати такі ганебні випадки, як у Львові, чи скандалу на Тернопільщині щодо розміру тої чи іншої послуги ДАІ, які нас не прикрашають», – сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас він додав, що у разі таких новацій органами МВС буде втрачено значний фінансовий ресурс. Відтак для їх запровадження спочатку необхідно забезпечити належне фінансування державою органів міліції.

Що стосується інциденту у Львові, де в грудні 2009 року активісти громадської організації та журналісти спромоглися пройти технічний огляд і отримати техталон на “Запорожець”, який навіть не мав двигуна, то міністр запевнив, що працівників МРЕВ, які видали талон техогляду на цей автомобіль, притягнуть до дисциплінарної відповідальності, а їх керівника звільнять.

«Працівники МРЕВ, які за це відповідають, будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності, а їх керівник звільнений з посади», - повідомив про прийняте після перевірки рішення Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у грудні активісти громадської організації “Громадянської позиція” спільно з журналістами газети “Інформатор” провели експеримент, спробувавши пройти процедуру державного технічного огляду та отримати техталон для автомобіля ЗАЗ 968, державний номер М4832ОН, 1985 випуску. При цьому активісти вийняли з автомобіля двигун. Також “Запорожець” мав зламане ручне гальмо, розбиті фари, спущені шини та інші численні недоліки технічного стану. Втім, все це не завадило отриманню талону про техогляд.